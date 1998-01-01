+7 (495) 586-55-54 sales@rotoplast.ru
info@rotoplast.ru
Каталог продукции Обратный звонок
0 0
  1. /Каталог продукции
  2. /Емкости для воды

Емкости для воды

Предлагаем прочные герметичные емкости (баки и резервуары) для воды — пластиковые цельнолитые изделия из пищевого полиэтилена, изготовленные по технологии ротационного формования. Материал устойчив к ультрафиолету, перепадам температур, механическим воздействиям.

Объем
Ширина
Высота
Длина
Тип эксплуатации
Форма емкости
Назначение
Сортировка: По цене По объему
0
Пластиковая емкость 30000 л (30 куб.м) универсальная для воды, дизельного топлива и прочих веществ
Пластиковая емкость 30000 л (30 куб.м) универсальная для воды, дизельного топлива и прочих веществ
Цена по запросу
0
Пластиковая горизонтальная емкость для воды 300 л
Скидка от объема до 30%
Пластиковая горизонтальная емкость для воды 300 л
8 690 ₽
0
Пластиковая емкость 20000 л (20 куб.м) вертикальная
Скидка от объема до 30%
Хит продаж
Акция
Пластиковая емкость 20000 л (20 куб.м) вертикальная
221 800 ₽
199 700 ₽
0
Пластиковая горизонтальная емкость для воды 2000 л
Хит продаж
Пластиковая горизонтальная емкость для воды 2000 л
32 615 ₽
0
Пластиковая емкость для воды с люком 7000 л
Хит продаж
Пластиковая емкость для воды с люком 7000 л
92 400 ₽
0
Емкость пластиковая цилиндрическая 5000 л (5 куб.м)
Гарантия лучшей цены
Хит продаж
Акция
Емкость пластиковая цилиндрическая 5000 л (5 куб.м)
51 190 ₽
42 900 ₽
0
Емкость пластиковая цилиндрическая 3000 л (3 куб.м)
Акция
Емкость пластиковая цилиндрическая 3000 л (3 куб.м)
47 000 ₽
31 460 ₽
0
Емкость пластиковая цилиндрическая 10000 л (10 куб.м)
Хит продаж
Новинка
Емкость пластиковая цилиндрическая 10000 л (10 куб.м)
99 200 ₽
0
Пластиковая емкость 20000 л (20 куб.м) горизонтальная
Скидка от объема до 30%
Хит продаж
Акция
Пластиковая емкость 20000 л (20 куб.м) горизонтальная
221 890 ₽
199 700 ₽
0
Цилиндрическая пластиковая емкость для воды 500 л
Цилиндрическая пластиковая емкость для воды 500 л
9 779 ₽
0
Пластиковая емкость открытая 14 л
Пластиковая емкость открытая 14 л
704 ₽
0
Призматическая пластиковая емкость для воды 500 л
Призматическая пластиковая емкость для воды 500 л
12 793 ₽
0
Пластиковая вертикальная емкость для воды 18000 л
Пластиковая вертикальная емкость для воды 18000 л
240 900 ₽
0
Открытая пластиковая емкость для воды 28 л
Открытая пластиковая емкость для воды 28 л
990 ₽
0
Универсальная пластиковая емкость для воды 500 л
Универсальная пластиковая емкость для воды 500 л
11 627 ₽
0
Пластиковая горизонтальная емкость для воды 18000 л
Пластиковая горизонтальная емкость для воды 18000 л
251 900 ₽
0
Прямоугольная закрытая пластиковая емкость для воды 700 л
Прямоугольная закрытая пластиковая емкость для воды 700 л
12 690 ₽
0
Призматическая пластиковая емкость для воды 2000 л
Акция
Призматическая пластиковая емкость для воды 2000 л
40 190 ₽
37 390 ₽
0
Емкость 18000л в обрешетке
Хит продаж
Емкость 18000л в обрешетке
436 550 ₽
0
Вертикальная цилиндрическая пластиковая емкость для воды и пищевых продуктов 750 литров
Вертикальная цилиндрическая пластиковая емкость для воды и пищевых продуктов 750 литров
16 690 ₽
0
Пластиковая горизонтальная емкость для воды 15000 л
Пластиковая горизонтальная емкость для воды 15000 л
205 700 ₽
0
Пластиковая прямоугольная емкость для воды и пищевых продуктов 2000 литров (2 куб. м.)
Скидка от объема до 30%
Акция
Пластиковая прямоугольная емкость для воды и пищевых продуктов 2000 литров (2 куб. м.)
41 500 ₽
37 100 ₽
0
Пластиковая вертикальная емкость для воды 15000 л
Пластиковая вертикальная емкость для воды 15000 л
198 000 ₽
0
Пластиковая вертикальная емкость для воды 12000 л
Пластиковая вертикальная емкость для воды 12000 л
167 200 ₽
0
Пластиковая емкость горизонтальная 1000 л (1 куб.м)
Пластиковая емкость горизонтальная 1000 л (1 куб.м)
18 315 ₽
0
Пластиковая емкость для воды 30 л
Пластиковая емкость для воды 30 л
2 090 ₽
0
Пластиковая бочка 30 л
Пластиковая бочка 30 л
2 090 ₽
0
Открытая пластиковая емкость для воды 39 л
Открытая пластиковая емкость для воды 39 л
1 375 ₽
0
Цилиндрическая пластиковая емкость для воды 1000 л
Хит продаж
Цилиндрическая пластиковая емкость для воды 1000 л
14 696 ₽
0
Пластиковая горизонтальная емкость для воды 12000 л
Пластиковая горизонтальная емкость для воды 12000 л
183 700 ₽
0
Открытая пластиковая емкость для воды 45 л
Открытая пластиковая емкость для воды 45 л
2 805 ₽
0
Пластиковый баллон 50 л
Хит продаж
Пластиковый баллон 50 л
2 250 ₽
0
Емкость призматическая (бак) для воды 1000 л (1 куб.м)
Емкость призматическая (бак) для воды 1000 л (1 куб.м)
20 900 ₽
0
Емкость прямоугольная (бак) 1000 л (1 куб.м)
Емкость прямоугольная (бак) 1000 л (1 куб.м)
Цена по запросу
0
Пластиковая бочка 50 л
Пластиковая бочка 50 л
1 815 ₽
0
Универсальная пластиковая емкость для воды 1000 л (1 куб.м)
Универсальная пластиковая емкость для воды 1000 л (1 куб.м)
22 390 ₽
21 390 ₽
0
Пластиковая открытая круглая емкость для воды 6000 л
Пластиковая открытая круглая емкость для воды 6000 л
99 000 ₽
0
Пластиковая емкость для воды прямоугольная 5000 л в обрешетке
Пластиковая емкость для воды прямоугольная 5000 л в обрешетке
106 900 ₽
0
Открытая пластиковая емкость для воды 54 л
Открытая пластиковая емкость для воды 54 л
1 705 ₽
0
Горизонтальная прямоугольная открытая емкость (ванна) 70 литров для пищевых продуктов
Горизонтальная прямоугольная открытая емкость (ванна) 70 литров для пищевых продуктов
1 815 ₽
0
Пластиковая прямоугольная открытая емкость для воды 600 л
Пластиковая прямоугольная открытая емкость для воды 600 л
10 065 ₽
0
Пластиковая прямоугольная емкость для воды 5000 л
Гарантия лучшей цены
Хит продаж
Пластиковая прямоугольная емкость для воды 5000 л
63 690 ₽
0
Пластиковая прямоугольная открытая емкость (лоток) 500 л
Пластиковая прямоугольная открытая емкость (лоток) 500 л
12 449 ₽
0
Пластиковая прямоугольная емкость для воды 3750 л (с полным сливом) в обрешетке
Пластиковая прямоугольная емкость для воды 3750 л (с полным сливом) в обрешетке
137 650 ₽
0
Пластиковая емкость для воды 100 л
Пластиковая емкость для воды 100 л
2 838 ₽
0
Вертикальная прямоугольная емкость (бак) 90 литров
Вертикальная прямоугольная емкость (бак) 90 литров
3 025 ₽
0
Пластиковая прямоугольная емкость для воды 3750 л (4 куб.м) с полным сливом
Пластиковая прямоугольная емкость для воды 3750 л (4 куб.м) с полным сливом
64 350 ₽
0
Цилиндрическая пластиковая емкость для воды 1500 л
Цилиндрическая пластиковая емкость для воды 1500 л
17 930 ₽
0
Пластиковая емкость для воды с люком 3500 л
Пластиковая емкость для воды с люком 3500 л
63 190 ₽
58 790 ₽
0
Пластиковая бочка 120 л
Пластиковая бочка 120 л
2 871 ₽
0
Горизонтальна прямоугольная емкость для воды с крышкой МП 140 литров
Горизонтальна прямоугольная емкость для воды с крышкой МП 140 литров
6 900 ₽
0
Пластиковый баллон 120 л
Пластиковый баллон 120 л
3 938 ₽
0
Прямоугольная емкость для воды, дизельного топлива и технических жикостей ПМ без крышки 180 литров
Прямоугольная емкость для воды, дизельного топлива и технических жикостей ПМ без крышки 180 литров
7 890 ₽
0
Пластиковая емкость для воды ПМ 1500 л
Пластиковая емкость для воды ПМ 1500 л
34 100 ₽
0
Емкость пластиковая цилиндрическая 3000 л (3 куб.м)
Емкость пластиковая цилиндрическая 3000 л (3 куб.м)
28 600 ₽
0
Пластиковая емкость для воды (бассейн) открытая круглая 1700 л
Пластиковая емкость для воды (бассейн) открытая круглая 1700 л
24 365 ₽
0
Пластиковая емкость (бак) коммунальная 2800 л
Новинка
Пластиковая емкость (бак) коммунальная 2800 л
44 990 ₽
0
Пластиковая емкость для воды ПМ 1800 л
Пластиковая емкость для воды ПМ 1800 л
37 400 ₽
0
Бочка пластиковая 200 л
Бочка пластиковая 200 л
5 550 ₽
0
Пластиковая емкость для воды цилиндрическая 2000 л
Пластиковая емкость для воды цилиндрическая 2000 л
26 510 ₽
0
Конический бункер 3000 литров в обрешетке
Акция
Конический бункер 3000 литров в обрешетке
Цена по запросу
0
Ферментационный конический резервуар 3000 литров (3 куб.м.)
Новинка
Ферментационный конический резервуар 3000 литров (3 куб.м.)
77 000 ₽
0
Ферментационный конический резервуар 8000 литров (8 куб.м.)
Новинка
Ферментационный конический резервуар 8000 литров (8 куб.м.)
134 200 ₽
0
Удлинительная секция горловины 300 пластиковая
Удлинительная секция горловины 300 пластиковая
1 890 ₽
1 690 ₽
0
Ферментационный конический резервуар 10000 литров (10 куб.м.)
Новинка
Ферментационный конический резервуар 10000 литров (10 куб.м.)
159 720 ₽
0
Ферментационный конический резервуар 14000 литров (14 куб.м.)
Новинка
Ферментационный конический резервуар 14000 литров (14 куб.м.)
202 400 ₽
0
Ферментационный конический резервуар 15000 литров (15 куб.м.)
Новинка
Ферментационный конический резервуар 15000 литров (15 куб.м.)
270 600 ₽
0
Ферментационный конический резервуар 20000 литров (20 куб.м.)
Новинка
Ферментационный конический резервуар 20000 литров (20 куб.м.)
286 600 ₽
0
Удлинительная секция горловины 500 пластиковая
Удлинительная секция горловины 500 пластиковая
2 490 ₽
2 290 ₽
0
Бочка 200 л с двумя горловинами
Бочка 200 л с двумя горловинами
5 790 ₽
0
Пластиковая емкость для воды 200 л пристенная
Пластиковая емкость для воды 200 л пристенная
10 990 ₽
10 010 ₽
0
Пластиковая емкость для воды 250 л
Пластиковая емкость для воды 250 л
6 150 ₽
0
Бак для душа 200 литров пластиковый
Бак для душа 200 литров пластиковый
5 610 ₽
0
Пластиковый бак для душа с лейкой 200 литров
Пластиковый бак для душа с лейкой 200 литров
6 160 ₽

Пластиковые ёмкости для воды

Емкости для воды и пищевых продуктов объемом от 14 до 30 000 литров изготовлены из высококачественного полиэтилена, стойкого к температурным перепадам и воздействию ультрафиолетового излучения. Высокое качество сырья обеспечивает резервуарам прочность, долговечность, нулевую коррозию и прочность без увеличения веса емкостей.

Пластиковые резервуары производства Ротопласт на 100 % защищены от ржавчины, что делает их идеальными для транспортировки воды или жидких удобрений. Независимо от толщины стенок полиэтиленовые резервуары имеют малый вес по сравнению со стальными или стеклопластиковыми конструкциями. Это означает, что Вы можете выбрать бак большего объема без потери вместимости.

Сельскохозяйственными и производственными предприятиями, владельцами дач и частных домов постоянно востребованы баки под воду. Из пластика производятся наиболее практичные резервуары для хранения и транспортировки питьевых и технических жидкостей. Эти емкости применимы также для растительных масел, дизельного и другого топлива, различных химических жидкостей.

В каталоге емкостей для воды представлены пластиковые резервуары наиболее востребованных объемов:

Пластиковые емкости

На заказ можно изготовить различные накопительные баки под воду из пластика, любых размеров и объемом до 20 м3, плоские, прямоугольные, цилиндрические, призматические (горизонтально и вертикально ориентированные). Имеются специализированные емкости с возможностью полного слива жидкости. Для любой емкости на нашем производстве можно заказать металлический каркас (или обрешетку) и специальную подставку – ложемент.

Особенности и преимущества

Емкости для воды и другие пластиковые резервуары марки «Ротопласт» имеют ряд особенностей и преимуществ:

  • прочность — одинаковая толщина стенок обеспечивает равномерное распределение нагрузок;
  • простота ухода (баки для питьевой воды легко мыть — пластиковые стенки быстро очищаются с помощью бытового моющего средства либо просто водой);
  • стабильность конструкции — изделие не деформируется при воздействии прямых солнечных лучей;
  • экологичность емкостей для воды (пластиковые изделия не выделяют в атмосферу опасные вещества, не вступают в реакцию с жидкостями);
  • широкий рабочий диапазон температур — резервуары можно эксплуатировать при –40…+ 50 °C;
  • простота перемещения (2000-литровый бак для питьевой воды поднимают 2 человека благодаря легкости полимерного  материала);
  • экономичность — пластиковые резервуары из пищевого полиэтилена дешевле стальных и алюминиевых аналогов.

Бак под воду или другую жидкость, выполненный из пластика, может быть доукомплектован вспомогательными элементами.

Выгодно покупать емкости для воды, сделанные из пластика в ГК «Ротопласт»

В компании «Ротопласт» удобно и выгодно покупать баки для питьевой воды — пластиковые изделия:

  • постоянно в наличии, несложно подобрать резервуар с нужными характеристиками;
  • быстро делаются на заказ – от 1 до 5 рабочих дней (накопительные емкости для питьевой или технической воды и пластиковые баки для масел выполняются в нужных формах, и размерах);
  • продаются за наличные или по безналичному расчету — клиент выбирает оптимальный для себя вариант.

Гибкая система скидок дает возможность экономии для постоянных клиентов и при крупных заказах.

Доставка емкостей для воды, пластиковых баков под технические жидкости и прочие вещества осуществляется транспортными компаниями по всем регионам России. Возможен самовывоз со склада в г. Мытищи Московской области либо в пос. Тюрмеровка Владимирской области.