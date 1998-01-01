Предлагаем прочные герметичные емкости (баки и резервуары) для воды — пластиковые цельнолитые изделия из пищевого полиэтилена, изготовленные по технологии ротационного формования. Материал устойчив к ультрафиолету, перепадам температур, механическим воздействиям.

Пластиковые ёмкости для воды

Емкости для воды и пищевых продуктов объемом от 14 до 30 000 литров изготовлены из высококачественного полиэтилена, стойкого к температурным перепадам и воздействию ультрафиолетового излучения. Высокое качество сырья обеспечивает резервуарам прочность, долговечность, нулевую коррозию и прочность без увеличения веса емкостей.

Пластиковые резервуары производства Ротопласт на 100 % защищены от ржавчины, что делает их идеальными для транспортировки воды или жидких удобрений. Независимо от толщины стенок полиэтиленовые резервуары имеют малый вес по сравнению со стальными или стеклопластиковыми конструкциями. Это означает, что Вы можете выбрать бак большего объема без потери вместимости.

Сельскохозяйственными и производственными предприятиями, владельцами дач и частных домов постоянно востребованы баки под воду. Из пластика производятся наиболее практичные резервуары для хранения и транспортировки питьевых и технических жидкостей. Эти емкости применимы также для растительных масел, дизельного и другого топлива, различных химических жидкостей.

В каталоге емкостей для воды представлены пластиковые резервуары наиболее востребованных объемов:

На заказ можно изготовить различные накопительные баки под воду из пластика, любых размеров и объемом до 20 м3, плоские, прямоугольные, цилиндрические, призматические (горизонтально и вертикально ориентированные). Имеются специализированные емкости с возможностью полного слива жидкости. Для любой емкости на нашем производстве можно заказать металлический каркас (или обрешетку) и специальную подставку – ложемент.

Особенности и преимущества

Емкости для воды и другие пластиковые резервуары марки «Ротопласт» имеют ряд особенностей и преимуществ:

прочность — одинаковая толщина стенок обеспечивает равномерное распределение нагрузок;

простота ухода (баки для питьевой воды легко мыть — пластиковые стенки быстро очищаются с помощью бытового моющего средства либо просто водой);

стабильность конструкции — изделие не деформируется при воздействии прямых солнечных лучей;

экологичность емкостей для воды (пластиковые изделия не выделяют в атмосферу опасные вещества, не вступают в реакцию с жидкостями);

широкий рабочий диапазон температур — резервуары можно эксплуатировать при –40…+ 50 °C;

простота перемещения (2000-литровый бак для питьевой воды поднимают 2 человека благодаря легкости полимерного материала);

экономичность — пластиковые резервуары из пищевого полиэтилена дешевле стальных и алюминиевых аналогов.

Бак под воду или другую жидкость, выполненный из пластика, может быть доукомплектован вспомогательными элементами.

Выгодно покупать емкости для воды, сделанные из пластика в ГК «Ротопласт»

В компании «Ротопласт» удобно и выгодно покупать баки для питьевой воды — пластиковые изделия:

постоянно в наличии, несложно подобрать резервуар с нужными характеристиками;

быстро делаются на заказ – от 1 до 5 рабочих дней (накопительные емкости для питьевой или технической воды и пластиковые баки для масел выполняются в нужных формах, и размерах);

продаются за наличные или по безналичному расчету — клиент выбирает оптимальный для себя вариант.

Гибкая система скидок дает возможность экономии для постоянных клиентов и при крупных заказах.

Доставка емкостей для воды, пластиковых баков под технические жидкости и прочие вещества осуществляется транспортными компаниями по всем регионам России. Возможен самовывоз со склада в г. Мытищи Московской области либо в пос. Тюрмеровка Владимирской области.